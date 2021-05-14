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18:52 14.05.2021

СНБО проведет юридическую верификацию всех граждан Украины, против которых были введены санкции США – Данилов

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СНБО проведет юридическую верификацию всех граждан Украины, против которых были введены санкции США – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны проведет юридическую верификацию 61 гражданина Украины, против которых Соединенные Штаты ввели персональные санкции, и, по её итогам, будет принимать решение относительно введения таких же санкций со стороны Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу.

"Мы обсудили (на заседании СНБО – ИФ) вопрос введения санкций, которые вводят против граждан Украины Соединенные Штаты. Мы к ним обратились с официальными документами, чтобы они по каждому гражданину Украины дали исчерпывающие ответы: когда и на основании чего были введены те или иные санкции, для реагирования здесь, на территории Украины, в отношении этих всех лиц… Если будет принято решение в отношении введения санкций в поддержку наших партнеров, после получения всех документов и их обработки, мы будем это делать на территории нашей страны. На сегодняшний день нам точно известно о 61 гражданине Украины, против которых США ввели санкции", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

Он также отметил, что Украина будет обращаться с подобным вопросом и к европейским партнерам.

"Будем у них у всех спрашивать, относительно всех этих людей (граждан Украины, против которых были введены санкции – ИФ), потому что до определенного времени наша страна этим вопросом не занималась. Мы не выясняли, почему, на основании чего и кто вводил те или иные санкции", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он уточнил, что после получения необходимой информации и проведения соответствующих процедур, Совет будет принимать отдельное решение относительно введения санкций по каждому гражданину Украины, против которых были введены санкции странами ЕС или США.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Данилов рассказал, что СНБО обладает определенной информацией относительно введения санкций против украинцев со стороны США, в частности и относительно нардепа Александра Дубинского, однако, для правильного реагирования на подобные случаи, Совету необходимо получить "официальные документы, официальное подтверждение из официального общения".

"Для того, чтобы совершать те, или иные действия, нам необходима официальная переписка. Мы сегодня находимся в официальной переписке, потому что нам необходимо провести юридическую верификацию всех этих вещей", - резюмировал Данилов.

Теги: #граждане #снбо #верификация
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