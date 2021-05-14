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18:39 14.05.2021

В Украине планируют создать кибервойска и усилить меры по биологической безопасности – Зеленский

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В Украине планируют создать кибервойска и усилить меры по биологической безопасности – Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности страны, защите киберпространства, а также вопрос создания кибервойск, сообщил президент страны Владимир Зеленский .

"Сегодня мы рассмотрели неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защите Украины в киберпространстве и созданию кибервойск Украины", - сказал глава государства в видеообращении после заседания СНБО в пятницу вечером.

Теги: #украина #кибервойска
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