Пятеро украинских моряков заболели малярией, один скончался

По оперативной информации от лабораторных центров в Украине в последнее время были зарегистрированы пять завезенные случаи малярии у пяти граждан Украины, один из случаев – летальный.

Как сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья, все больные – сотрудники морских судов, которые курсировали в страны Африки.

В начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины, который в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна, курсировавшего в Анголе.

Еще один случай малярии стал летальным – скончался 31-летний мужчина из Одесской области, который последние шесть месяцев работал поваром на борту морского судна в странах Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго). По запросу Лабораторного центра Минздрава на водном транспорте стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков - граждан Украины, и все одновременно вернулись в Украину. Малярия была выявлена у двоих из них, пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения в Херсона и Николаева. Также в конце апреля Херсоне был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии у мужчины 35 лет, работавшего старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри Ланка, Сингапур).

ЦОЗ отмечает, что во всех случаях заболевания химиопрофилактика против малярии во время указанных рейсов не проводилась.

"ЦОЗ направил запрос в Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте о наличии на борту морских судов препаратов против малярии для всех членов экипажа и возможности их получения по схеме во время пребывания в эндемичных по малярии странах", - отмечает ЦОЗ.

Малярия - угрожающее для жизни человека заболевание, передающееся через укусы комаров. Малярия поддается профилактике и лечению. Для профилактики заболевания нужно принимать противомалярийные препараты или химиопрофилактику. Передача малярии происходит в 87 странах мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний - завезенные.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы - лихорадка, головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.