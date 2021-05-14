События

17:42 14.05.2021

Италия с 16 мая отменяет карантин для туристов из стран Евросоюза

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Италия с 16 мая отменяет карантин для туристов из стран Евросоюза

Минздрав Италии с 16 мая снимает карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из стран Шенгенского соглашения, ЕС, а также из Великобритании и Израиля, сообщает информагентство Ansa.

"В настоящее время граждане, прибывающие в Италию из этих стран, должны пройти пятидневный карантин по прибытии и сдать два ПЦР-теста на COVID-19 как перед поездкой, так и в последние дни карантина", - отмечается в сообщении.

Тем не менее, для всех прибывающих остается в силе требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки.

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано 20 апреля заявил, что власти Италии снимут все действующие ограничения на въезд туристов грядущим летом. Кроме того, с 15 мая республика планирует ввести систему цифрового пропуска Digital Green Pass. Документ будет выдаваться на основе сертификата о вакцинации (только признанными на территории ЕС препаратами), справки о перенесенном COVID-19, а также ПЦР-теста.

Теги: #италия #туризм
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