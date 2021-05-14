Греция разрешила въезд украинцам с 14 мая

Греция разрешила въезд в страну гражданам Украины с 14 мая, сообщило посольство Украины в Греции.

"Греческим правительством только что опубликовано решение, согласно которому с 14 мая 2021 года гражданам Украины разрешен въезд в Грецию", - говорится в сообщении на сайте посольства в пятницу.

Условия для въезда в Грецию предусматривают заполнение электронной формы PLF (Passenger Locator Form) по адресу https://travel.gov.gr, с их контактными данными в Греции до их прибытия в страну.

Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которая автоматически направляется пассажиру по электронной почте системой, считается необходимым проездным документом, указали в посольстве. Настоящая форма PLF с QR-кодом считается необходимой для въезда на любом въездном пункте.

Также необходимо представление сертификата о прививке от COVID-19, который сделан минимум за 14 дней до въезда (на английском языке), издан государственным органом в соответствии с законодательством.

В сертификате о прививках указывается имя лица, указанное в паспорте, тип введенной вакцины, количество доз и дата их введения, или отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, который проводился в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию, от лабораторий страны происхождения или государственных или частных лабораторий этой страны, при условии, что эти частные лаборатории были сертифицированы компетентным национальным органом по сертификации страны, и имеют сертификат вышеуказанного диагноза на английском языке, включая имя лица, указанное в паспорте.

Также возможно представление сертификата о перенесенной болезни или положительный диагноз тестами ПЦР или антигена от двух до девяти месяцев после болезни.

Этот пункт обязательно также распространяется на несовершеннолетних от пяти лет и старше.

Посольство сообщило, что указанные выше документы для въезда подаются туристами персоналу греческой полиции, или представителям Генерального секретариата гражданской защиты для проверки подлинности и обоснованности.

Воздушные и судоходные компании, а также автомобильные и железнодорожные транспортные компании обязаны проверить туриста перед посадкой, подтвердить наличие у него необходимых документов, указанных в пунктах 1 и 2, и в случае нарушения этого обязательства, обязательстве репатриировать пассажира за собственные средства.