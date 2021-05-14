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17:23 14.05.2021

Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году

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Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году, сообщил генеральный директор "Bimbo QSR Украина" Игорь Мариаш.

"В этом году, надеемся, в Украину зайдет такая сеть, как Burger King, которой раньше в стране не было, но в этом году они окончательно решили зайти", – сказал Мариаш в ходе "круглого стола" "Закон об инвестнянях: проекты на первый миллиард" в пятницу.

По его словам, сеть нашла в Украине партнера. В то же время он не назвал компанию.

Корпорация Burger King основана в 1954 году в США, является одной из крупнейших сетей фаст-фуда в мире. Сеть объединяет 17 тыс. ресторанов по всему миру.

"Bimbo QSR Украина" входит в состав международной хлебопекарной холдинговой компании Grupo Bimbo. В октябре 2017 года компания купила пекарню "Ист Болт Украина" (Днепр), производившую булочки для бургеров международной сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Теги: #украина #burger_king
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