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17:00 14.05.2021

Правоохранители провели обыски в офисах КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации"

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Правоохранители провели обыски в офисах КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации"

Киевская городская прокуратура совместно со следователями Государственного бюро расследований провела обыски в офисах коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" в рамках уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением экс-начальником предприятия, повлекшего тяжкие последствия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в пятницу, согласно материалам следствия, экс-начальник КП "Житлоинвестбуд-УКБ", злоупотребляя служебным положением, разработал преступную схему, согласно которой использовал подконтрольное предприятие, которое получало наибольшую долю строительных подрядов.

"В частности, установлено, что заказчиком строительства одного из многоквартирных домов в столице было благотворительное объединение, конечным бенефициарным владельцем которого является экс-руководитель КП, а генеральным подрядчиком - другое подконтрольное ему предприятие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем право собственности на жилье общей площадью 1,640 тыс. кв. м в указанном многоквартирном доме получили приближенные к экс-начальнику лица, а также его заместитель и родственники.

"По адресам КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации" проведены обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины", - резюмируют правоохранители.

Теги: #киев #обыски
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