Экс-нардеп Семенченко подозревается в организации обстрела из гранатомета здания канала "112 Украина" в 2019г.

Служба безопасности Украины раскрыла совершение террористического акта - обстрела "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Бывшему народному депутату Украины и двум исполнителям обстрела здания телеканала сообщено о подозрении по факту террористического акта (ч.2 ст.258 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемые провели разведку местности вблизи здания телеканала для определения оптимального способа совершения теракта, путей отхода с места преступления, наличия камер видеонаблюдения и тому подобное

Установлено, что исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки, а затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.

Однако для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт обстрелом здания телеканала из противотанкового гранатомета.

В СБУ отметили, что в ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

В спецслужбе пояснили, что Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко в 2018 году организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании.

Вместе с тем, СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное вооруженное формирование (НВФ)".

В конце марта Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на два месяца без возможности внесения залога.

Свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании, боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей.

Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о безальтернативном аресте Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.