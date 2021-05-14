События

17:09 14.05.2021

Экс-нардеп Семенченко подозревается в организации обстрела из гранатомета здания канала "112 Украина" в 2019г.

3 мин читать
Экс-нардеп Семенченко подозревается в организации обстрела из гранатомета здания канала "112 Украина" в 2019г.

Служба безопасности Украины раскрыла совершение террористического акта - обстрела "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Бывшему народному депутату Украины и двум исполнителям обстрела здания телеканала сообщено о подозрении по факту террористического акта (ч.2 ст.258 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемые провели разведку местности вблизи здания телеканала для определения оптимального способа совершения теракта, путей отхода с места преступления, наличия камер видеонаблюдения и тому подобное

Установлено, что исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки, а затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.

Однако для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт обстрелом здания телеканала из противотанкового гранатомета.

В СБУ отметили, что в ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

В спецслужбе пояснили, что Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко в 2018 году организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании.

Вместе с тем, СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное вооруженное формирование (НВФ)".

В конце марта Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на два месяца без возможности внесения залога.

Свой арест Семенченко назвал "провокацией спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить деятельность кампании, боровшейся с ЧВК "Вагнер" за границей.

Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о безальтернативном аресте Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

 

Теги: #телеканал #экс_нардеп #обстрел
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 14.05.2021
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал канал Z ZIK на 341 тыс. грн за распространение призывов к разжиганию войны

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал канал Z ZIK на 341 тыс. грн за распространение призывов к разжиганию войны

09:04 06.05.2021
Под Мариуполем подвергся обстрелу автомобиль наблюдательной группы украинского СЦКК – Украинская делегация в ТКГ

Под Мариуполем подвергся обстрелу автомобиль наблюдательной группы украинского СЦКК – Украинская делегация в ТКГ

23:35 05.05.2021
В результате обстрела из гранатомета, осколочное ранение получил украинский военнослужащий

В результате обстрела из гранатомета, осколочное ранение получил украинский военнослужащий

20:45 05.05.2021
Под Попасной в результате обстрела произошел пожар возле гражданского сектора

Под Попасной в результате обстрела произошел пожар возле гражданского сектора

13:44 05.05.2021
Украинская сторона СЦКК об обстреле больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине, она делает всё для обострения ситуации

Украинская сторона СЦКК об обстреле больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине, она делает всё для обострения ситуации

12:45 05.05.2021
Российские наемники обстреляли больницу в Красногоровке, полиция открыла уголовное дело по факту теракта

Российские наемники обстреляли больницу в Красногоровке, полиция открыла уголовное дело по факту теракта

12:23 07.04.2021
В Донецкой области из-за обстрела боевиков обесточена насосная станция, некоторые населенные пункты без воды

В Донецкой области из-за обстрела боевиков обесточена насосная станция, некоторые населенные пункты без воды

22:31 05.04.2021
Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российских наемников в районе Авдеевки

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российских наемников в районе Авдеевки

19:17 01.04.2021
Украинский военный получил ранение на Донбассе во время обстрела – штаб ООС

Украинский военный получил ранение на Донбассе во время обстрела – штаб ООС

17:34 20.03.2021
На Донбассе в районе н.п.Шумы погиб украинский военный

На Донбассе в районе н.п.Шумы погиб украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Украина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, являющихся криминальными авторитетами – Зеленский о решении СНБО

После Медведчука деолигархизация коснется и других, пока они все не станут просто крупными бизнесменами – Зеленский

Заседание СНБО ожидается в пятницу - источник

В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине планируют создать кибервойска и усилить меры по биологической безопасности – Зеленский

Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Украина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, являющихся криминальными авторитетами – Зеленский о решении СНБО

Пятеро украинских моряков заболели малярией, один скончался

МОН рекомендовал к госфинансированию 13 научно-технических разработок на 27,8 млн грн

Италия с 16 мая отменяет карантин для туристов из стран Евросоюза

Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый

Дипломатов стран ЕС не пустили в Минске на суд по "делу студентов"

Греция разрешила въезд украинцам с 14 мая

Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА