События

16:36 14.05.2021

Сумщина намерена активизировать сотрудничество с Израилем – встреча посла с главой ОГА

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Сумщина намерена активизировать сотрудничество с Израилем – встреча посла с главой ОГА

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук готов содействовать активизации сотрудничества Сумской области с Израилем и выходу регионального бизнеса на израильский рынок. Об этом было заявлено в ходе онлайн встречи посла с главой Сумской облгосадминистрации Василием Хомой, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества области с Израилем в различных сферах. Глава Сумской области представил экономический и инвестиционный потенциал области, в частности в сельскохозяйственной и промышленной отраслях. Были также определении возможные направления сотрудничества в сфере медицинского образования и развития туризма», - говорится в сообщении.

Посол в свою очередь ознакомил собеседник с технологическим потенциалом (с точки зрения возможностей его использования в Украине), особенностями деловой активности в Израиле.

«Евгений Корнийчук выразил готовность оказать содействие власти и бизнеса области в выходе на израильский рынок», - подчёркивает Посольство.

Стороны отметили необходимость активизации двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества и привлечения регионального бизнеса к разным мероприятиям.

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Интерфакс-Украина
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