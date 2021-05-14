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15:45 14.05.2021

В Украине ежедневно регистрируют около 20 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием - генпрокурор

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В Украине ежедневно регистрируют около 20 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием - генпрокурор

Каждый день правоохранители регистрируют около 20 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Каждый день правоохранителями регистрируется около двух десятков уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Каждый день в суд направляется, по крайней мере, 14 таких дел", - сказала Венедиктова на круглом столе к 10-й годовщине открытия к подписанию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульской конвенции) в пятницу.

По ее словам, в целом в 2020 году было зафиксировано более 5 тыс. уголовных правонарушений в категории дел в сфере домашнего насилия, что на 88% больше, чем в 2019 году.

"С чем связанно увеличение? Не потому что преступлений стало больше, а потому что правоохранители начали их видеть, учитывать с одной стороны, а с другой стороны граждане стали обращаться: женщины, мужчины, дети", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что в первом квартале 2021 года зарегистрировано такое же количество преступлений, которое было зарегистрировано за весь 2018 год, а это больше, чем 1,5 тыс. преступлений.

Она указала, что в прошлом году обвинительные акты относительно каждого четвертого уголовного правонарушения, связанного с домашним насилием, направлено в суд. "При активной позиции прокуроров уже осуждено 800 человек", - добавила генпрокурор.

Венедиктова также проинформировала, что в 2019 и 2020 годах было совершено 80 и 70 умышленных убийств в области домашнего насилия.

"Стремительно увеличилось установленное количество лиц, потерпевших от домашнего насилия. В 2018 году с заявлениями обратились 1,5 тыс., в 2019 году - уже более 2,5 тыс., в 2020 году - плюс-минус 4 тыс., в первом квартале 2021 - уже 1 225 потерпевших", - рассказала она.

Генпрокурор считает, что одной из основных причин роста таких правонарушений является то, что все больше потерпевших отказываются молчать, скрывать так называемую "семейную тайну" за семью замками.

Кроме того, она обратила внимание на то, что наблюдается увеличение преступлений категории домашнее насилие в результате причинения незаконных действий психологического характера. По ее словам, в 2019 году было зафиксировано 760 таких случаев, в 2020 - 1798 случаев.

Также Венедиктова сообщила, что наибольшее количество преступлений совершает один из супругов. В 2018 году было совершено 42 таких преступления, в 2019 году - 1060, что больше, чем в 25 раз, в 2020 году - 1444 случая, за 3 месяца 2021 года - 360.

"За этими цифрами стоит неравенство, представление модели поведения, устоя, что кто-то является выше других, что и подталкивает людей к применению силы", - пояснила она.

Теги: #домашнее_насилие #венедиктова
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