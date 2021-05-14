Круглосуточный домашний арест Медведчука ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны – Верещук

Круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета является той мерой пресечения, которая полноценно ограничит деятельность подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука, считает нардеп фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

"Медведчук или его друзья могли бы внести любой залог. Но после внесения он был бы де-факто свободным человеком. А вот круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета точно ограничит деятельность Медведчука, ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны", - сказала она, сообщает пресс-служба партии.

Верещук напомнила, что законодательство не предусматривает безальтернативное содержание под стражей для всех подозреваемых, которые не совершили насильственных преступлений, должна иметься альтернатива – например, залог.

"Важно, чтобы процесс шел корректно во всех фазах, в том числе и на начальной - когда вручается подозрение и избирается мера пресечения. Чтобы потом не было никакого повода у Медведчука и его защитников то оспаривать", - подчеркнула она.