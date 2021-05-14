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15:15 14.05.2021

Великобритания планирует ускорить вакцинацию от COVID-19 в районах с "индийским" штаммом

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Великобритания планирует ускорить вакцинацию от COVID-19 в районах с "индийским" штаммом

В Великобритании усилят распределение вакцин от коронавируса в районах, где наблюдается высокий уровень инфицирования "индийским" штаммом COVID-19, заявил министр по делам вакцинации Надхим Захави.

"Мы сделаем более гибким процесс распределения, где это представляется возможным, для борьбы с этим новым вариантом (коронавируса)", - заявил Захави в эфире британского Times Radio.

"Он явно более заразный, потому что число заражений возросло за неделю с 520 до 1313", - подчеркнул Захави.

В настоящее время в Великобритании прививки от COVID-19 делают жителям старше 38 лет. Однако, по словам Захави, в районах, где обнаружен "индийский" штамм, вакцинацию могут предложить более молодым людям в семьях, состоящих из нескольких поколений.

По данным СМИ, те, кто прививается вакциной Pfizer, также могут в ускоренном режиме получить вторую дозу препарата. Более того, в данных районах будут проводить усиленное тестирование на COVID-19. В частности, всех жителей определенного района попросят пройти ПЦР-тест, чтобы оценить, насколько широко распространен новый штамм.

Как отмечает пресса, возникновение нового, более заразного варианта коронавируса в Лондоне и северной Англии угрожает сорвать запланированное на июнь открытие страны.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всерьез обеспокоен риском распространения "индийского" штамма коронавируса в стране.

На вопрос, рассматривает ли правительство ускорение вакцинации и тестирования в районах, где были обнаружены новые штаммы COVID-19, на Даунинг-стрит заявили, что власти "ничего не исключают".

СМИ напоминают, что неделю назад Управление здравоохранения Англии (PHE) назвало данную мутацию вируса "вариантом, вызывающим обеспокоенность", ссылаясь на данные, согласно которым "индийский" штамм распространяется намного быстрее изначальной версии вируса. Отмечается, что темпы инфицирования данным штаммом такие же быстрые, как в ситуации с "британским" штаммом COVID-19, впервые зафиксированным в графстве Кент (Англия). Именно этот вариант вызвал вторую волну заражения.

Великобритания в апреле поместила Индию в "красный лист" стран для путешествий. Это означает, что все прибывающие из Индии должны будут заплатить за прохождение карантина на протяжении 10 дней в отеле, одобренном правительством.

С начала пандемии в Великобритании выявили более 4,4 млн заражений COVID-19, свыше 127 тыс. инфицированных скончались.

Руководитель британской правительственной целевой группы по вакцинам Клайв Дикс заявлял, что в Великобритании к августу будет остановлено распространение COVID-19. Пока в стране сделали более 51 млн прививок.

Теги: #великобритания #вакцинация #штамм
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