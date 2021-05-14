СБУ провела в Херсоне оперативно-штабной сбор для отработки действий в случае агрессии РФ

В Херсоне при координации Службы безопасности Украины и представительства президента Украины в АР Крым состоялся оперативно-штабной сбор, посвященный ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным полуостровом.

"Была проверена готовность Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ. В частности, при возможном нападении РФ вглубь суверенной территории Украины. Особое внимание участники совещания акцентировали противодействию нарастающим террористическим угрозам, разведывательно-подрывной активности в приграничных районах с АР Крым, гарантированной защите конституционных прав и свобод граждан Украины", - сообщает пресс-центр СБУ.

Также участники отработали механизмы взаимодействия органов госвласти, к полномочиям которых относится реализация государственной политики по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

Отмечается, что в соответствии с решениями СНБО Украины, были отработаны вопросы применения санкций в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию террористической деятельности, содействию незаконно образованным формированием и органам управления, которые действуют на оккупированной территории.

Кроме того, обсуждалось формирование доказательной базы и состояние раскрытия уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и вооруженного конфликта на территории полуострова.

Оперативно-штабной сбор прошел в исполнение директивных поручений президента Украины Владимира Зеленского.

В мероприятии приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, прокуратуры Крыма, Национальной полиции, Государственного бюро расследований (ГБР), регионального отделения Фонда государственного имущества, Государственной фискальной службы, Государственной миграционной службы и др.