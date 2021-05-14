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14:28 14.05.2021

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении законопроект о реформировании предприятий ОПК

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Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении законопроект о реформировании предприятий ОПК

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

"Историческое решение комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: единогласно рекомендовали Верховной Раде проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, регистр № 3822 принять во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции", - написал глава комитета Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") в пятницу в соцсети Facebook.

По его словам, корпоратизация "Укроборонпрома" уже давно назрела.

Как прогнозирует заместитель главы профильного комитета Марьяна Безуглая, Верховная Рада рассмотрит этот законопроект в июне. "Важный законопроект, голосуем уже в июне", - сказала Безуглая агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект № 3822 в первом чтении 29 января. Документ предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а входящие в его состав государственные предприятия - в хозяйственные общества.

Теги: #законопроект #опк
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