Киевсовет призвал правительство и Раду в ближайшее время разработать и принять закон о системе теробороны

Киевсовет обратился к Кабинету министров Украины и Верховной Раде с призывом объединить усилия в разработке законопроекта, который урегулирует вопросы функционирования эффективной системы территориальной обороны.

Решение, разработанное по инициативе партии "Удар" и представлено лидером партии Виталием Кличко, поддержали 77 депутатов.

Городской голова столицы Виталий Кличко отметил, что законопроект должен быть разработан и принят в сжатые сроки.

"Еще в 2015 году Планом законодательного обеспечения реформ в Украине была предусмотрена разработка и принятие закона "О территориальной обороне Украины". Но в государстве, которое восьмой год противостоит вооруженной агрессии, до сих пор нет закона, который бы детально урегулировал вопросы территориальной обороны Украины. Учитывая то, что сегодня Россия держит у границы с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года, крайне необходимым является принятие в сжатые сроки современного закона об основах территориальной обороны Украины", - подчеркнул он.

Мэр отметил, отсутствие согласованной позиции органов государственной власти привело к тому, что такой острый вопрос до сих пор остается не урегулированным на уровне профильного закона.

"Именно поэтому Киевский городской совет обращается к Кабинету министров Украины как высшему органу в системе органов исполнительной власти, и в Верховную Раду Украины с требованием объединить усилия разработчиков законопроектов и обеспечить принятие в сжатые сроки закона, который урегулирует вопросы функционирования современной и эффективной системы территориальной обороны", - добавил Кличко.

Он уточнил, что закон должен четко регламентировать и детализировать полномочия органов государственной власти, местного самоуправления, военного управления, закрепить права и обязанности общественных организаций и граждан, задачи составляющих сил сектора безопасности и обороны, определить источники финансирования мероприятий, общий состав, структуру, численность подразделений территориальной обороны, их подчинение и порядок комплектования и тому подобное.

Кроме того, законом должны быть определены две составляющие территориальной обороны: военная и гражданская, что позволит привлекать подразделения территориальной обороны уже в мирное время. Документ должен предусмотреть законные основания привлечения в мирное время подразделений территориальной обороны к выполнению задач, связанных с защитой и помощью населению, к участию в выполнении других ограничительно-режимных мероприятий, которые осуществляются в порядке и на условиях, определенных законодательством Украины.