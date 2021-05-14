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13:54 14.05.2021

Правительство Греции еще не разрешило въезд туристам из Украины – посольство

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Правительство Греции еще не разрешило въезд туристам из Украины – посольство

По состоянию на пятницу, 14 мая, правительство Греции не принимало решения о разрешении на въезд граждан Украины в страну с туристической целью, сообщило посольство Украины в Греции.

"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством о въезде граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято!" - говорится в сообщении посольства.

В дипучреждении проинформировали, что изменения режима въезда граждан Украины в Грецию будут безотлагательно размещены на сайте и странице в Facebook посольства Украины в Греции.

Как сообщалось, в середине апреля власти Греции отменили обязательный карантин для лиц, приезжающих из ЕС и Шенгенской зоны. Кроме того, карантин отменили для въезжающих с территории Великобритании, США, ОАЭ, Сербии и Израиля.

Теги: #туризм #греция #украина
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