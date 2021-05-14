Киевский театр оперетты открывает главную сцену после реставрации - Кличко

Киевский национальный академический театр оперетты открывает главную сцену после реставрации, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

"Сегодня вечером, после масштабной реконструкции, состоится открытие главной сцены Киевского национального академического театра оперетты. Это - единственный в Украине театр оперетты. Большой зал театра длительное время находился в аварийном состоянии и требовал немедленной реставрации", - рассказал Кличко.

По словам мэра, средства на реконструкцию выделил город.

Он также рассказал, что выполнены работы по противопожарной безопасности, укреплены арки сцены и другие элементы зрительного зала, сделана новая система кондиционирования, заменены кресла для зрителей, установлена современная система освещения и звука, что позволит коллективу оперетты делать представления более зрелищными.

"Сегодня вечером вы можете попасть на гала-концерт в честь открытия обновленной Киевской оперетты", - сказал Кличко.