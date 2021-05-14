События

13:19 14.05.2021

День Европы в Киеве стартует с соревнований на скутерах с участием сотрудников посольств

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День Европы в Киеве стартует с соревнований на скутерах с участием сотрудников посольств

День Европы в столице Украины в субботу начнется с заезда на скутерах ScootKyiv, в которых примут участие в том числе представители посольств иностранных государств, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В субботу украинская столица будет отмечать День Европы... Начнется праздник в 8:00, когда на Пейзажной Аллее дадут старт первым в Европе экосоревнованиям "ScootKyiv", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

По словам мэра, в заезде примут участие киевляне, гости города, а также представители посольств, столичной и центральной власти.

"Надеемся, нынешняя концепция празднования Дня Европы в Украине будет интересной и познавательной для киевлян и гостей столицы", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что День Европы - это особый праздник для Киева, поскольку миллионы украинцев отстояли свое стремление двигаться по европейскому пути и стать частью европейского сообщества.

Теги: #киев #день_европы
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