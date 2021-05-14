СБУ заблокировала канал контрабанды кокаина в аэропорту "Борисполь"

Служба безопасности Украины пресекла контрабанду партии кокаина стоимостью около 11,5 млн грн, которые переправлял гражданин одной из стран Латинской Америки.

"По оперативной информации спецслужбы, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам. Он прибыл в Украину под видом туриста якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник", - сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители обнаружили 2,8 кг наркотиков в личных вещах иностранца во время углубленного таможенного осмотра в международном аэропорту "Борисполь". Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что это вещество является кокаином.

Наркокурьер задержан.

По факту начато уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомлении задержанного наркокурьера о подозрении.