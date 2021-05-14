Кличко назвал обыски в КП попыткой "закрутить гайки" местному самоуправлению

Мэр Киева Виталий Кличко расценивает обыски на коммунальных предприятиях столицы, как спецоперацию против него и местного самоуправления.

"И смешно слышать, что, мол, никакой политики. Просто - большая спецоперация. Так, спецоперация! Но против меня лично. А мишенью стали городские предприятия и подразделения администрации. Скажу одно: это - грязная политическая борьба и попытка закрутить гайки местному самоуправлению. Пройдет этот номер в Киеве - в других городах тем более!" – сказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

"Поэтому я считаю, что те, кто спланировал эту атаку, должны вернуться в законное русло. И прекратить дестабилизацию ситуации в столице. Нам нужно работать, воплощать запланированные проекты, изменения в Киеве, а не устраивать шоу", - добавил городской голова.

По его словам, инициаторы десятков обысков на ключевых коммунальных предприятиях и в департаментах городской администрации подают их под видом борьбы с коррупцией, при этом манипулируют информацией и лгут. "Скажу одно: власть всегда сотрудничает с правоохранительными органами и помогает в расследовании дел о финансовых нарушениях. КГГА постоянно осуществляет внутренние финансовые аудиты и передает правоохранителями материалы по выявленным нарушениям", - отметил Кличко.

Мэр рассказал, что департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА с 2015 года совершил 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. По его словам, в настоящее время по этим материалам зарегистрировано 168 уголовных производств или они приобщены к возбужденным ранее уголовным делам. Правоохранители подготовили 52 сообщения о подозрении, а по 27 уголовным производствам передали обвинительные акты в суд.

"Из тех якобы громких дел, о которых сегодня говорят, часть касается подрядчиков. Говорят, что они не уплатили налоги. Подчеркну: городские предприятия налоги уплатили! Какие вопросы к городу?! По некоторым делам город передал материалы 2 года назад. Например, по департаменту соцполитики, а некоторые коммунальные предприятия уже дважды предоставляли документы по требованию правоохранителей, которые сейчас пришли искать документы снова! Ну это же все шито белыми нитками!", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось, в рамках расследования по делу о присвоении средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе Киева, 13 мая прошли обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного КП.

Кроме того, прокуратура Киева совместно со столичном управлением Государственной фискальной службы провела обыск в офисном помещении КП "Киевский метрополитен" в рамках дела об уклонении от уплаты налогов во время строительства линии метро на жилмассив Виноградарь.

Помимо этого, следственные мероприятия состоялись в КП "Киевгорсвет" и подрядных предприятиях в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн.

Обыски также прошли в КП "Киевзеленстрой", "Спецжилфонд", "Кивавтодоре", "Киевавтодормост", "Киевском институте земельных отношений".