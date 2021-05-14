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13:08 14.05.2021

Москва не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком в Украине – Песков

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Москва не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком в Украине – Песков

В Кремле рассчитывают, что процесс над народным депутатом Виктором Медведчуком в Украине не является попыткой "зачистки политического поля", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы смотрим, как развиваются события в Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идёт о политической охоте на ведьм и "зачистке" политического поля с целью освободиться от конкурентноспособных политических сил", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Его спросили, кем является Медведчук для президента РФ Владимира Путина. "Он для Путина является одним из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - сказал Песков.

У пресс-секретаря уточнили, имеют ли место какие-то личные отношения в данном случае. "Вы знаете, что они знают друг друга. Они неоднократно встречались. Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию. Но при этом, ещё раз повторяю, он остаётся украинским политиком", - сказал Песков.

Теги: #позиция #медведчук #песков
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