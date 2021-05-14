События

13:05 14.05.2021

Подвиг украинских праведников мира стал проявлением человечности и милосердия наивысшего уровня – Шмыгаль

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Подвиг украинских праведников мира стал проявлением человечности и милосердия наивысшего уровня – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что украинские праведники мира, спасавшие евреев во время Второй мировой войны, проявили наивысший уровень человечности и милосердия.

"Символично и показательно, что открытие мемориальной синагоги в Бабьем Яру происходит в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, в день украинских праведников народов мира, то есть мы одновременно признаем подвиг тех, кто помогал спасаться от неминуемой смерти, что стало наивысшим проявлением человечности и милосердия", - заявил Шмыгаль во время открытия символической синагоги в Бабьем Яру в Киеве в пятницу в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

По его словам, это мероприятие является "очень важным историческим событием не только для украинского еврейства, но и для всего культурного европейского пространства". "Это событие является свидетельством того, что украинским общественным сознанием утверждается высокий идеал уважения к человеческой жизни и признания ответственности и памяти, которые, естественно, будут содействовать построению свободного демократического общества в нашей стране", - добавил глава правительства.

Шмыгаль выразил надежду на то, что "мемориальная синагога станет святым местом и духовного единения, и братского диалога".

Теги: #шмыгаль #праведники_мира
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