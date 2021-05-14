Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин от Covid-19 - глава МИД

Правительство Литвы предоставит 200 тыс. вакцин для стран Восточного партнерства, в том числе 100 тыс. вакцин для Украины, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Правительство Литвы только что подтвердило 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины - 100 тыс. вакцин, Грузии - 15 тыс. и Молдовы - 11 тыс. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис в Twitter в пятницу.