События

12:28 14.05.2021

В Киеве за сутки выявили 681 новый случай COVID-19

2 мин читать
В Киеве за сутки выявили 681 новый случай COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Всплесков с большим количеством новых случаев в последнее время нет. Уменьшилось и количество больных, и количество госпитализированных. Но, к сожалению, высокой остается смертность от вируса. За прошедшие сутки в городе обнаружили 681 инфицированного. Умерли 22 человека - 11 женщин и 11 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4905 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 201209", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Госпитализированы за минувшие сутки 88 больных коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за сутки 848 человек. Всего коронавирус преодолели 130 961 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 128, в Шевченковском - 115 и в Соломенском районе - 110 случаев.

Кличко также уточнил, что в столице вакцинировали от коронавируса уже более 98 тыс. человек.

"Прививки в столице делают вакцинами Covishield, Coronavac, AstraZeneca (производства Южной Кореи) и Pfizer, которые предоставило Министерство здравоохранения. В столице уже вакцинировали более 98 тыс. человек. Это, в основном, медики - почти 23,5 тыс. которых получили прививки. Социальные работники - получили вакцину 2700 специалистов, старики - более 6,5 тыс. человек и военные - 3100 человек. Вакцинируют также и столичных педагогов, задействованных в организации и проведении ВНО. Привито 6385 педагогов", - рассказал мэр.

Теги: #киев #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 14.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

08:05 14.05.2021
Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах в связи с распространением COVID-19

Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах в связи с распространением COVID-19

06:13 14.05.2021
На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев

На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев

05:03 14.05.2021
Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность тергромады Киева

Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность тергромады Киева

23:25 13.05.2021
Госсекретарь США заявил, что необходимо дальнейшее расследование причин возникновения COVID-19

Госсекретарь США заявил, что необходимо дальнейшее расследование причин возникновения COVID-19

20:38 13.05.2021
В Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, 26 тыс доз зарезервировано для повторного введения – Минздрав

В Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, 26 тыс доз зарезервировано для повторного введения – Минздрав

19:01 13.05.2021
Обыски киевских коммунальных предприятий не являются политической атакой со стороны власти - Подоляк

Обыски киевских коммунальных предприятий не являются политической атакой со стороны власти - Подоляк

18:36 13.05.2021
Киев привлечет EUR30 млн кредита от ЕИБ для модернизации уличного освещения

Киев привлечет EUR30 млн кредита от ЕИБ для модернизации уличного освещения

17:55 13.05.2021
Прокуратура и ГФС проводят обыск в помещении КП "Киевский метрополитен"

Прокуратура и ГФС проводят обыск в помещении КП "Киевский метрополитен"

17:32 13.05.2021
ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия

ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине праведники мира будут получать государственную стипендию - Ермак

После Медведчука деолигархизация коснется и других, пока они все не станут просто крупными бизнесменами – Зеленский

Заседание СНБО ожидается в пятницу - источник

В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 19 обстрелов, в том числе из танков, погиб украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ заблокировала канал контрабанды кокаина в аэропорту "Борисполь"

Кличко назвал обыски в КП попыткой "закрутить гайки" местному самоуправлению

Москва не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком в Украине – Песков

Подвиг украинских праведников мира стал проявлением человечности и милосердия наивысшего уровня – Шмыгаль

В Украине в 2021 году всплеск попыток суицида среди подростков – генпрокурор

Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин от Covid-19 - глава МИД

В Украине праведники мира будут получать государственную стипендию - Ермак

МАУ снова отменила рейсы в/из Тель-Авива для безопасности пассажиров и экипажа

После Медведчука деолигархизация коснется и других, пока они все не станут просто крупными бизнесменами – Зеленский

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на июньские пассажирские поезда в Венгрию и Австрию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА