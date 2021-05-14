В Киеве за сутки выявили 681 новый случай COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Всплесков с большим количеством новых случаев в последнее время нет. Уменьшилось и количество больных, и количество госпитализированных. Но, к сожалению, высокой остается смертность от вируса. За прошедшие сутки в городе обнаружили 681 инфицированного. Умерли 22 человека - 11 женщин и 11 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4905 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 201209", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Госпитализированы за минувшие сутки 88 больных коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за сутки 848 человек. Всего коронавирус преодолели 130 961 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 128, в Шевченковском - 115 и в Соломенском районе - 110 случаев.

Кличко также уточнил, что в столице вакцинировали от коронавируса уже более 98 тыс. человек.

"Прививки в столице делают вакцинами Covishield, Coronavac, AstraZeneca (производства Южной Кореи) и Pfizer, которые предоставило Министерство здравоохранения. В столице уже вакцинировали более 98 тыс. человек. Это, в основном, медики - почти 23,5 тыс. которых получили прививки. Социальные работники - получили вакцину 2700 специалистов, старики - более 6,5 тыс. человек и военные - 3100 человек. Вакцинируют также и столичных педагогов, задействованных в организации и проведении ВНО. Привито 6385 педагогов", - рассказал мэр.