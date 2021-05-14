МАУ снова отменила рейсы в/из Тель-Авива для безопасности пассажиров и экипажа

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в соответствии с международным извещением для пилотов (NOTAM), выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа отменила рейсы, следующие в/из Тель-Авива в пятницу, 14 мая.

Как отмечается в сообщении компании, рейсы по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев S778 / PS1777 отменены.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов "Борисполь" и "Бен Гурион".

Решение об осуществлении рейсов МАУ будет пересматривать каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива.

Ранее 13 мая МАУ также отменила рейсы по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Члены палестинских группировок в секторе Газа в ночь на 13 мая после паузы в несколько часов возобновили ракетные обстрелы Израиля, сообщали израильские СМИ.

Сирены воздушной тревоги были слышны в городах на юге и в центральной части Израиля. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива и окрестных населенных пунктов.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.