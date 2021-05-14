Таран обсудил с группой иностранных стратегических советников внедрение демократического гражданского контроля над ВСУ

Министр обороны Украины Андрей Таран 13 мая принял участие в видеоконференции с группой иностранных стратегических советников Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины высокого уровня (DRAB — Defence Reform Advisory Board).

"Таран, в частности, проинформировал о безопасности в Украине и вокруг границ и подтвердил стремление Украины к урегулированию конфликта мирным путем. Участники видеоконференции обсудили ход реформирования сектора обороны Украины и внедрение демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины. Советниками было отмечено, что усиление процесса внедрения демократической подотчетности и гражданского контроля в рамках подчиненности Вооруженных сил Украины Министерству обороны является важной предпосылкой членства Украины в НАТО", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Кроме того, Таран акцентировал внимание участников на том, что создание новой институциональной модели обороны Украины, основанной на принципах и практиках НАТО, является одной из приоритетных задач оборонной реформы.

"С этой целью в Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах Украины начато проведение комплексного функционального обзора. По его результатам будут нормированы полномочия ключевых лиц сектора обороны государства", - отмечается в сообщении.

Советникам также была представлена информация о достижениях в исполнении инициированных ранее проектов оборонной реформы.

В свою очередь, иностранные советники высоко оценили прогресс в процессе реализации целей оборонной реформы. От имени правительств своих стран они выразили поддержку стратегическому курсу на приобретение полноправного членства Украины в НАТО и заверили в дальнейшем содействии усилиям Украины на пути реформ.