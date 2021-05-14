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12:39 14.05.2021

В Украине праведники мира будут получать государственную стипендию - Ермак

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В Украине праведники мира будут получать государственную стипендию - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении государственных стипендий праведникам мира - украинцам, спасавшим евреев во время Второй мировой войны, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Вчера он (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ) подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников, для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста Второй мировой войны", - сказал Ермак во время церемонии открытия символической синагоги в Бабьем Яру в Киеве в пятницу, в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Ермак отметил, что приоритетом для современной украинской власти является человеческая жизнь, а сама Украина - земля толерантности и надежды.

"Неслучайно Украина занимает 4-е место в мире по количеству праведников, которых в нашей стране 2 659, которые получили это высокое звание. Это доказывает, что Украина является землей толерантности и мира … Я счастлив, что последние годы для украинской власти приоритетом являются человеческие жизни. Именно эта ценность была главной для Праведников мира", - сказал он.

Руководитель Офиса президента передал присутствующим на открытии синагоги слова благодарности и уважения от президента Украины. По словам Ермака, "украинские Праведники мира, герои, спасавшие евреев во время Второй мировой войны, своим подвигом подарили надежду и веру в то, что человечность, доброта гораздо сильнее войны, сильнее жестокости". "Эти люди, рискуя своими жизнями и жизнями своих близких, спасали людей, которых не знали хорошо", - отметил он.

"Седьмой год в Украине продолжается война. А в последние дни мы видим страшную картину, как в небе Израиля пылают взрывы. Я хотел бы пожелать нам всем, в первую очередь, мира", - сказал Ермак.

Он также выразил слова уважения и благодарности всем тем, кто приложил усилия и сделал возможным открытие символической синагоги в мемориале "Бабий Яр". "Я уверен, что в это место будут приходить киевляне, гости нашего города для того, чтобы вспомнить то, что происходило в Бабьем Яру, чтобы вспомнить войну, чтобы вспомнить Праведников мира… Государство сделает все для того, чтобы мемориал "Бабий Яр" стал одним из величайших музеев и местом памяти в мире", - сказал Ермак.

Теги: #стипендия #праведники_мира #украина
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