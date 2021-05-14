Зеленский назвал подвиг праведников мира примером человечности и самопожертвования

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что подвиг украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, является примером человечности и самопожертвования.

"Холокост - общая трагедия всего человечества. Впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина на четвертом месте по количеству праведников народов мира. Это более 2,5 тыс. героев. Их подвиг - пример человечности и самопожертвования", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.

В пятницу, 14 мая, в Украине отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. В Бабьем Яру планируется открытие символической синагоги при участии официальных лиц, включая Зеленского, религиозных лидеров, культурных и общественных деятелей.