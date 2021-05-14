Заседание СНБО ожидается в пятницу - источник

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) состоится в пятницу, 14 мая, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к аппарату СНБО.

"Заседание СНБО пройдет сегодня", - сказал собеседник агентства.

Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.

Как сообщалось, 28 апреля замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что заседание СНБО по ситуации с безопасностью на админгранице с оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях "состоится через несколько недель".