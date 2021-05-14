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10:58 14.05.2021

Компьютерная система службы здравоохранения Ирландии отключена из-за атаки хакеров

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Компьютерная система службы здравоохранения Ирландии отключена из-за атаки хакеров

Национальная служба здравоохранения Ирландии в пятницу временно отключила свою компьютерную систему из-за хакерской атаки, сообщает ирландский телерадиоканал RTE.

Представитель службы Пол Рейд заявил в эфире RTE, что речь идет "о серьезной атаке, связанной с вымогательством", и что компьютерная система отключена из соображений безопасности.

По его словам, атака носит комплексный характер, она затронула системы здравоохранения национального и регионального уровня.

Из-за отключения системы многие клиники различных профилей в пятницу отменили прием пациентов. Врачи ведут приемы пациентов только с неотложными проблемами. При этом вакцинация от COVID-19 продолжается без проблем.

Рейд выразил сожаление в связи с необходимостью такого шага, отметив, что служба здравоохранения работает над устранением проблемы. Детали произошедшего, как ожидается, будут озвучены в течение дня.

Теги: #ирландия #здравоохранение #хакеры
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