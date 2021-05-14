Регламентный комитет рекомендует Раде поддержать в 1-м чтении законопроект, разрешающий продлевать срок деятельности ВСК

Комитет по вопросам регламента рекомендует Верховной Раде включить в повестку дня пятой сессии и принять за основу законопроект №5335 о продлении срока деятельности временных специальных и временных следственных комиссий (ВСК) парламента.

Проект предлагает внести в регламент Верховной Рады и закон о ВСК изменения, дающие возможность в случае необходимости продолжать работу ВСК на неопределенный срок.

В настоящее время согласно регламенту срок полномочий временной специальной комиссии не может превышать одного года со дня ее образования.

Проект закона об изменениях в законодательство о сроках деятельности временных специальных и временных следственных комиссий Верховной Рады зарегистрирован в парламенте 5 апреля.