Министр экономики Латвии отправлен в отставку на фоне заявлений, что это неуместно в условиях кризиса

Обязанности министра экономики Латвии с 14 мая вместо Яниса Витенбергса будет выполнять министр земледелия Каспар Герхардс.

Как говорится в сообщении бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша, премьер с учетом решения парламентской фракции партии KPV LV издал распоряжение об отставке Витенбергса. KPV LV решила отозвать министра в связи с тем, что он перешел во фракцию "Национальное объединение".

После этого решения о выходе из фракции заявили четыре депутата KPV LV, которые голосовали против отзыва Витенбергса с должности. Депутаты заявили, что не могут взять на себя ответственность за "продиктованное неясными мотивами эмоциональное решение" добиваться отставки министра экономики в условиях кризиса в стране.

Вышедшие из фракции депутаты сформировали в парламенте "Группу стабильности" и заключили с премьером соглашение о поддержке правительства. После этого фракция KPV LV, которая после выборов была одной из самых больших в парламенте, уменьшилась до пяти депутатов - это минимальное количество, допустимое для существования фракции.