Полковника полиции в Сумской области подозревают в покушении на убийство егеря

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе сообщили о подозрении начальнику одного из управлений ГУ Национальной полиции в Сумской области.

"Следователи установили, что в августе 2018 года между полковником полиции и егерем возник конфликт относительно выполнения последним своих профессиональных обязанностей. В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской" полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукояткой пистолета и продолжил бить кулаками по лицу. В дальнейшем, полицейский выстрелил в сторону головы пострадавшего, но не попал", - сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что пострадавший смог прекратить избиение и задержать напавшего.

13 мая 2021 года полковнику полиции сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенном должностным лицом с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.