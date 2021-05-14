"Укравтодор" начал строительство нового моста в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области начались работы по возведению нового вантового моста через реку Днепр, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Согласно сообщению "Укравтодора", строительство нового моста осуществляется в рамках президентской программы "Большое строительство".

Одновременно старый Крюковский мост планируют реконструировать и превратить в железнодорожный.

По данным "Укравтодора", новый мост будут строить параллельно старому: он будет соединен с трассой Н-08 Борисполь-Мариуполь, Литературным переулком, Флотской улицей и Большой набережной. Новый мост позволит решить транспортные проблемы крупнейшего промышленного узла Полтавской области.

"Пересечь реку Днепр в Кременчуге сегодня можно только по Крюковскому мосту. Напомню, что он построен почти 150 лет назад - и сейчас он уже в предаварийном состоянии", - комментирует начало строительства глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, отвечающие условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

"Именно поэтому, как и Запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение. Наша задача - завершить проект за 3 года", - отметил глава "Укравтодора".

Строители начали испытательные работы: 5 свай будущего моста загоняют на глубину 30 метров, чтобы проверить способность выдерживать проектные нагрузки.

Сам мост с ансамблем переходов будет длиной более 3 км длиной. На нем планируется четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Работы выполняет победитель тендера турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret.

Строительство является частью Национальной программы восстановления мостов, по которой уже построено и восстановлено 158 искусственных сооружений на дорогах государственного значения.

Как сообщалось, в феврале 2021 года "Укравтодор" подписал договор на строительство нового моста в Кременчуге за 11,249 млрд грн (сократив ожидаемую стоимость проекта на 11%) с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

Новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для:

- грузовых автомобилей с 36,8-53,3 км/ч до 72,9 км/ч;

- автобусов с 35,7-53,4 км/ч до 71,1 км/ч;

- легковых автомобилей с 39,6-55,3 км/ч до 81,5 км/ч.