События

09:51 14.05.2021

"Укравтодор" начал строительство нового моста в Кременчуге

2 мин читать
"Укравтодор" начал строительство нового моста в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области начались работы по возведению нового вантового моста через реку Днепр, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Согласно сообщению "Укравтодора", строительство нового моста осуществляется в рамках президентской программы "Большое строительство".

Одновременно старый Крюковский мост планируют реконструировать и превратить в железнодорожный.

По данным "Укравтодора", новый мост будут строить параллельно старому: он будет соединен с трассой Н-08 Борисполь-Мариуполь, Литературным переулком, Флотской улицей и Большой набережной. Новый мост позволит решить транспортные проблемы крупнейшего промышленного узла Полтавской области.

"Пересечь реку Днепр в Кременчуге сегодня можно только по Крюковскому мосту. Напомню, что он построен почти 150 лет назад - и сейчас он уже в предаварийном состоянии", - комментирует начало строительства глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, отвечающие условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

"Именно поэтому, как и Запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение. Наша задача - завершить проект за 3 года", - отметил глава "Укравтодора".

Строители начали испытательные работы: 5 свай будущего моста загоняют на глубину 30 метров, чтобы проверить способность выдерживать проектные нагрузки.

Сам мост с ансамблем переходов будет длиной более 3 км длиной. На нем планируется четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Работы выполняет победитель тендера турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret.

Строительство является частью Национальной программы восстановления мостов, по которой уже построено и восстановлено 158 искусственных сооружений на дорогах государственного значения.

Как сообщалось, в феврале 2021 года "Укравтодор" подписал договор на строительство нового моста в Кременчуге за 11,249 млрд грн (сократив ожидаемую стоимость проекта на 11%) с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

Новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для:

- грузовых автомобилей с 36,8-53,3 км/ч до 72,9 км/ч;

- автобусов с 35,7-53,4 км/ч до 71,1 км/ч;

- легковых автомобилей с 39,6-55,3 км/ч до 81,5 км/ч.

Теги: #большое_строительство #укравтодор #мост #кременчуг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:02 14.05.2021
В Стрые открылось обновленное приемное отделение районной больницы

В Стрые открылось обновленное приемное отделение районной больницы

15:39 13.05.2021
"Укравтодор" планирует за 2 года восстановить всю трассу от Смелы до Киевской области

"Укравтодор" планирует за 2 года восстановить всю трассу от Смелы до Киевской области

11:33 13.05.2021
На дороге к курортной Кирилловке начался ремонт по программе "Большое Строительство"

На дороге к курортной Кирилловке начался ремонт по программе "Большое Строительство"

14:53 12.05.2021
В больнице Червонограда Львовской области открыли обновленное по программе "Большое строительство" приемное отделение

В больнице Червонограда Львовской области открыли обновленное по программе "Большое строительство" приемное отделение

09:35 12.05.2021
Дорожники начали ремонт дороги к главной природной жемчужине Полесья в Ровенской области

Дорожники начали ремонт дороги к главной природной жемчужине Полесья в Ровенской области

15:50 11.05.2021
"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

13:03 07.05.2021
Строительство мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана "Захарий" – "Укравтодор"

Строительство мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана "Захарий" – "Укравтодор"

10:46 07.05.2021
Стартовал ремонт разрушенного наводнением 10 лет назад моста через р.Сирет в Черновицкой области

Стартовал ремонт разрушенного наводнением 10 лет назад моста через р.Сирет в Черновицкой области

15:47 06.05.2021
Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на строительство моста через Днестр на границе с Молдовой

Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на строительство моста через Днестр на границе с Молдовой

13:57 06.05.2021
В Богодухове открыли модернизированное приемное отделение Центральной районной больницы

В Богодухове открыли модернизированное приемное отделение Центральной районной больницы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Заседание СНБО ожидается в пятницу - источник

В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 19 обстрелов, в том числе из танков, погиб украинский военнослужащий

На Донбассе в четверг погиб украинский военнослужащий в результате обстрела позиций ВСУ российскими наемниками

Решение об обжаловании домашнего ареста Медведчука будет принято после обнародования полного текста решения суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Заседание СНБО ожидается в пятницу - источник

Компьютерная система службы здравоохранения Ирландии отключена из-за атаки хакеров

Регламентный комитет рекомендует Раде поддержать в 1-м чтении законопроект, разрешающий продлевать срок деятельности ВСК

"Укрзализныця" назначила новый поезд Ковель - Николаев на лето

В Закарпатской области полиция будет сопровождать кареты "скорой"

Министр экономики Латвии отправлен в отставку на фоне заявлений, что это неуместно в условиях кризиса

Полковника полиции в Сумской области подозревают в покушении на убийство егеря

Число заражений COVID-19 в мире превысило 160,8 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах в связи с распространением COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА