События

08:18 14.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 7 562 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 15 958 человек, умерли 287 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 мая 2021 года. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 195 человек; летальных случаев - 287; выздоровело – 15 958 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 мая сообщалось о 2 817 новых инфицированных коронавирусом, 9 мая, было зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, 8 мая было 8 710 новых случая инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 143 448 человек, 47 620 пациентов скончалось, 1 832 601 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За сутки 13 мая 2021 года в Украине привито 21 587 человек, 918 164 человека привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8 358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:05 14.05.2021
Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах в связи с распространением COVID-19

Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах в связи с распространением COVID-19

06:13 14.05.2021
На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев

На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев

23:25 13.05.2021
Госсекретарь США заявил, что необходимо дальнейшее расследование причин возникновения COVID-19

Госсекретарь США заявил, что необходимо дальнейшее расследование причин возникновения COVID-19

20:38 13.05.2021
В Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, 26 тыс доз зарезервировано для повторного введения – Минздрав

В Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, 26 тыс доз зарезервировано для повторного введения – Минздрав

11:49 13.05.2021
Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации - Кулеба

Украина и Венгрия заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации - Кулеба

11:19 13.05.2021
Минздрав проведет исследование распространенности антител к COVID-19 среди украинцев

Минздрав проведет исследование распространенности антител к COVID-19 среди украинцев

10:49 13.05.2021
С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

10:44 13.05.2021
Минздрав и ЮНИСЕФ проведут обучение для врачей "первички" по лечению пациентов с COVID-19

Минздрав и ЮНИСЕФ проведут обучение для врачей "первички" по лечению пациентов с COVID-19

08:17 13.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 6 813 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 507 человек

В Украине за сутки зафиксировано 6 813 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 507 человек

06:56 13.05.2021
На Буковине выявлено 74 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 74 новых случаев инфицирования коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 19 обстрелов, в том числе из танков, погиб украинский военнослужащий

На Донбассе в четверг погиб украинский военнослужащий в результате обстрела позиций ВСУ российскими наемниками

Решение об обжаловании домашнего ареста Медведчука будет принято после обнародования полного текста решения суда

Нардеп Козак находится на лечении в Беларуси - Медведчук

Медведчук примет решение по обжалованию меры пресечения после консультаций с адвокатами

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 19 обстрелов, в том числе из танков, погиб украинский военнослужащий

США будут обеспечивать военное превосходство Израиля - Пентагон

Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность тергромады Киева

Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии

Зеленский принял участие в открытии нового здания Киевской школы экономики

Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продлится "столько, сколько потребуется"

Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам

Возможной причастностью Медведчука к финансированию терроризма занимается досудебное расследование

Законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации может быть зарегистрирован в Раде максимум через месяц – Разумков

Разумков прокомментировал поломку вертолета, на котором планировал вернуться из командировки в Херсонской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА