В Украине за сутки зафиксировано 7 562 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 15 958 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 7 562 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 15 958 человек, умерли 287 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 мая 2021 года. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 195 человек; летальных случаев - 287; выздоровело – 15 958 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 мая сообщалось о 2 817 новых инфицированных коронавирусом, 9 мая, было зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, 8 мая было 8 710 новых случая инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 143 448 человек, 47 620 пациентов скончалось, 1 832 601 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За сутки 13 мая 2021 года в Украине привито 21 587 человек, 918 164 человека привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8 358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).