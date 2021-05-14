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06:13 14.05.2021

На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев

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На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев

Власти Шри-Ланки на фоне быстрого роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 на три дня вводят запрет на перемещения по стране - с ночи пятницы до утра понедельника, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

Однако при этом предусмотрен ряд исключений. Ограничения не касаются лиц, которые занятые оказанием медицинской помощи, доставкой продовольствия и снабжением электроэнергией; также перемещаться могут жители, которые нуждаются в медицинской помощи или едут в аэропорт для вылета из страны.

"Всем остальным запрещено покидать дома и путешествовать по дорогам", - заявил генерал Шавендра Сильва, возглавляющий национальный центр по борьбе со вспышкой COVID-19.

Ранее правительство уже запретило общественные собрания и мероприятия, закрыло школы, ограничило движение общественного транспорта. Власти предупредили, что рост заболеваемости возможен еще в течение двух недель. Причиной усиленного распространения COVID-19 называют празднование на Шри-Ланке традиционного Нового года месяц назад - в середине апреля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Шри-Ланке за время пандемии диагностировали более 132,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 868 инфицированных скончались, свыше 107,6 тыс. вылечились.

Теги: #коронавирус #шри_ланка #ограничения #перемещение
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