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05:03 14.05.2021

Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность тергромады Киева

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Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность тергромады Киева

Сквер Небесной Сотни передали в коммунальную собственность территориальной громады Киева с целью дальнейшего проведения работ по реконструкции и благоустройству, сообщила пресс-служба КГГА.

Такое решение поддержали 87 депутатов на пленарном заседании Киевсовета.

Как отметил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета, соавтор проекта решения Владимир Бондаренко, "передача сквера в коммунальную собственность города положительно повлияет на процесс завершения его благоустройства с последующим обустройством в нем освещение, отлаженной системой ежедневной уборки и полива".

"Громада отстояла свое право на качественное публичное пространство в сердце столицы. Этот процесс сопровождался значительным общественным резонансом, поэтому совместными действиями территориальной общины, городской власти и мэра Киева Виталия Кличко было сделано все возможное, чтобы вернуть земельный участок сквера в коммунальную собственность. Сейчас сквер функционирует как современное и динамичное публичное пространство - место проведения конференций, мастер-классов, концертов, кинопоказов, художественных выставок", - отметил Бондаренко.

Теги: #киев #сквер #собственность
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