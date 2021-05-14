Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии

Израиль отклонил просьбы делегации Египта о достижении гуманитарного перемирия, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

"Египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после начала Израилем крупной военной операции", - передал телеканал со ссылкой на источник.

По его данным, "Израиль отклонил просьбы Египта о гуманитарном перемирии".

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа.