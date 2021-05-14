Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии нового здания Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics, KSE) в столице, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, шестиэтажное здание площадью 4,5 тыс. кв. м на улице Николая Шпака имеет 11 учебных аудиторий, в которых могут разместиться около 700 студентов, компьютерный класс, ивент-холл, спортзал и террасу. Новое образовательное пространство также включает озелененную территорию и площадку для отдыха.

Зеленский осмотрел "Стену доноров", посвященную компаниям и людям, которые финансово поддерживали учебное заведение, и ознакомился с принципами деятельности КШЭ.

Также президент пересмотрел видеоролик - театрализованный диалог президента КШЭ Тимофея Милованова и ректора Болонского университета Юрия Дрогобыча, который жил в 1450-1494 годах, на тему самостоятельного создания своего будущего.

"Новое здание КШЭ действительно впечатляет, но самое главное - это атмосфера и потенциал этих светлых людей, которые здесь собрались, чтобы менять страну к лучшему, создавая возможности для качественного образования", - цитирует пресс-служба главу государства.

Зеленский поздравил Милованова с открытием нового здания КШЭ.

"Знаю, что это была ваша мечта, и с достижением этой мечты я вас искренне поздравляю, от сердца", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Милованов также является советником руководителя Офиса Главы государства.

Премьер-министр Денис Украины Денис Шмыгаль пожелал учебному учреждению процветания. Глава правительства выразил надежду, что новое помещение КШЭ станет новой страницей в развитии учреждения.

"Пусть эта страница будет светлой и очень успешной для нашего государства", - сказал он и напомнил, что школа реализует проекты, которые помогают взаимодействию всех ветвей власти с бизнесом.