Colonial Pipeline возобновила подачу топлива всем клиентам

Поставки горючего по топливопроводу Colonial Pipeline, пострадавшего от хакерской атаки, возобновились для всех клиентов, сообщила компания-оператор.

"Мы можем сообщить, что возобновили работу всей системы трубопроводов и начали поставки на все рынки, которые мы обслуживаем", - говорится в заявлении компании, которое цитируют американские СМИ.

При этом оператор предупредил, что "несколько дней" уйдёт на то, чтобы все поставки топлива вернулись в обычный режим.

"Некоторые рынки, которые обслуживает Colonial Pipeline, сталкиваются или будут сталкиваться перебоями в снабжении в течение этого стартового периода", - отмечает компания. Она подчёркивает, что будет стремится поставлять как можно больше топлива, "до тех пор, пока ситуация не нормализуется".

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что трубопровод возобновил работу в полную силу. Он тоже предупредил, что несколько дней уйдёт на то, чтобы нормализовать ситуацию с поставками горючего.

Он пояснил, что это связано с тем, что требуется время, чтобы топливо из Техаса достигло восточного побережья страны. "Мы увидим начало нормализации на этих выходных. Процесс продолжится на следующей неделе", - сказал президент.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляется горючее из Техаса на восточное побережье США. В ночь на четверг компания-оператор сообщила, что начинает процесс возобновления работы трубопровода.