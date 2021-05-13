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23:25 13.05.2021

Госсекретарь США заявил, что необходимо дальнейшее расследование причин возникновения COVID-19

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Госсекретарь США заявил, что необходимо дальнейшее расследование причин возникновения COVID-19

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает важным продолжение расследования причин возникновения COVID-19, поскольку имеющихся данных об этом недостаточно.

"Нет, я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считают нужным дальнейшее расследование", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен пояснил, что важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы мировое сообщество в похожих ситуациях понимало, как нужно действовать.

Как сообщалось, расследование, проведенное экспертами ВОЗ совместно с коллегами из КНР, не позволило дать однозначный ответ на вопрос о том, где возник COVID-19. Эксперты дали оценку различным версиям, при этом, полностью не отвергнув ни одну из них. Критики доклада специалистов ВОЗ считают, что эти люди в ходе поездки в Китай не могли проводить действительно независимое расследование, так как действовали только совместно с китайскими коллегами.

Первым известным очагом распространения коронавируса стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

Теги: #расследование #сша #коронавирус
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