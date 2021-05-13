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22:58 13.05.2021

Законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации может быть зарегистрирован в Раде максимум через месяц – Разумков

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Законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации может быть зарегистрирован в Раде максимум через месяц – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте максимум через месяц.

"Я надеюсь, в ближайшее время появится соответствующий законопроект. Думаю, где-то через месяц максимум он будет в стенах парламента", – сказал спикер в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг.

Вместе с тем он считает, что принятие данного законопроекта будет непростым процессом, поэтому "для того, чтобы было меньше препятствий, необходимо согласовать текст максимально, насколько это возможно, до того, как его вносить".

Согласно законодательству, решение о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию принимается не менее чем 226 голосами. Для окончательного одобрения законопроекта об изменениях в Основной закон необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 300 народных депутатов на следующей очередной сессии парламента.

 

Теги: #изменения #конститутция
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