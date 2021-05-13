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22:22 13.05.2021

"Слуга народа" в понедельник обсудит вопрос возможности отставки Степанова – Корниенко

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"Слуга народа" в понедельник обсудит вопрос возможности отставки Степанова – Корниенко

Депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник намерена обсудить вопрос возможности отставки министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"У нас будет заседание фракции, кажется, в понедельник, и мы там все обсудим. У нас есть часть людей, которые горячо "за" увольнение, часть людей, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против". Поэтому необходимо договориться", – сказал Корниенко в бекстейдже программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг.

Как сообщалось, глава парламента Дмитрий Разумков во время совместного со спикером Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен брифинга в четверг в Херсонской области заявил, что в Раду не поступало предложений о проведении внеочередного пленарного заседания для рассмотрения вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Теги: #степанов #слуга_народа #заседание
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