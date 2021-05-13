На Донбассе в четверг погиб украинский военнослужащий в результате обстрела позиций ВСУ российскими наемниками

На Донбассе в четверг погиб украинский боец в результате обстрела российских наемников позиций Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперативно-тактического группы "Восток".

"Сегодня, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", от вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, погиб военнослужащий ВС Украины", – говорится в сообщении на странице ОТГ в Фейсбук в четверг вечером.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.