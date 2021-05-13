Colonial Pipeline полностью возобновил работу, эффект от этого не будет немедленным – Байден

Трубопровод Colonial Pipeline, пострадавший ранее в мае от кибератаки, возобновил работу в полную силу, однако для полной нормализации ситуации требуется время, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Транспортировка топлива началась. Трубопровод уже сейчас работает в полную силу", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом Байден предупредил, что полная нормализация "займет время, возможны некоторые задержки".

Он пояснил, что это связано с тем, что требуется время, чтобы топливо из Техаса достигло восточного побережья страны. "Мы увидим начало нормализации на этих выходных. Процесс продолжится на следующей неделе", - сказал президент.

Он отметил, что Вашингтон имеет весомые причины полагать, что стоящие за атакой на Colonial Pipeline хакеры проживают в России. "Мы не считаем, что российские власти были причастны к этой атаке", - сказал президент США.

"Но у нас есть серьезные причины полагать, что преступники, совершившие атаку, проживают в России", - добавил Байден.

В Белом доме и ранее заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide.

По данным Associated Press, DarkSide действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляют, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а часть доходов передают на благотворительность. Группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Во вторник компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы.