Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении министра энергетики Украины Германа Галущенко в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Текст соответствующего указа №192/2021 от 13 мая опубликован на официальном сайте главы Украинского государства.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины 29 апреля 305 голосами.