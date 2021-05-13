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20:17 13.05.2021

Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО - указ

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Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении министра энергетики Украины Германа Галущенко в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Текст соответствующего указа №192/2021 от 13 мая опубликован на официальном сайте главы Украинского государства.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики Украины 29 апреля 305 голосами.

 

Теги: #снбо #минэнерго
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