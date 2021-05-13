Премьер Словакии посетит Украину в конце мая

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетит Украину в конце текущего месяца, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главой словацкого правительства.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - написал Кулеба в Twitter в четверг.