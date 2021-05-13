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20:07 13.05.2021

Премьер Словакии посетит Украину в конце мая

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Премьер Словакии посетит Украину в конце мая

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетит Украину в конце текущего месяца, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главой словацкого правительства.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

Теги: #словакия #визит #премьер
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