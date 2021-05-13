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19:52 13.05.2021

С Витренко подписан годовой контракт, набсовету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса – Ермак

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С Витренко подписан годовой контракт, набсовету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко, наблюдательному совету будет предложено остаться работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Как сообщается на сайте Офиса президента в четверг, об этом Ермак сказал на встрече с послами стран "Большой семерки" (G7), Швеции и Европейского союза. Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и внештатный советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов.

По словам главы Офиса президента, конкурс по выбору председателя правления стартует через шесть месяцев, а подготовка к нему начнется автоматически после того, как начнет работать новый состав наблюдательного совета.

Ермак также анонсировал, что предложение наблюдательному совету НАК "Нафтогаз" остаться работать до нового конкурса под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления компании будет озвучено 13 мая на встрече с участием министров.

Теги: #нафтогаз #конкурс
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