Украина предложила срочно встретиться политсоветникам и главам МИД стран "нормандского формата" очно или по видеосвязи - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7), Швеции и Европейского союза, на которой рассказал дипломатам о ряде инициатив украинской стороны для активизации процесса мирного урегулирования, сообщается на сайте Офиса президента Украины в четверг.

"Во-первых, вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - рассказал Ермак.

Во-вторых, активизации работы "нормандского формата", что было инициативой Германии и Франции, помогло бы приобщение экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам, которые могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь является частью предложенных ключевых кластеров имплементации минских соглашений.

В-третьих, украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений парижского саммита "нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года.

"В-четвертых, мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 в РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - сказал Ермак.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук и все члены делегации, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и внештатный советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов.