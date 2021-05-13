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19:25 13.05.2021

Прокуратура проводит обыски в КП "Киевавтодормост"

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Прокуратура проводит обыски в КП "Киевавтодормост"

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ Государственной фискальной службы Украины в г. Киев проводит обыски в служебных помещениях Коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей м. Киева "Киевавтодормост" и в офисных помещениях подрядных предприятий.

"Согласно материалам следствия, два частных общества в течение 2019 - 2020 года по заказу КП "Киевавтодормост" осуществляли работы по строительству и реконструкции мостов в г. Киеве, в том числе мостов на пересечении проспекта Воздухофлотского и проспекта Победы в г. Киеве и Индустриального моста. При этом указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КП, отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что сумма ущерба составляет более 20 млн грн.

В четверг, 13 мая, на основании постановления суда по адресам проживания организаторов схемы, в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе коммунального предприятия, начато обыски с целью выявления первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, которое привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Теги: #обыск #киевавтодормост
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